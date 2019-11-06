Al and Beaty Anderson

...EARLY SEASON SNOWFALL TO IMPACT MORNING AND AFTERNOON
COMMUTES...
.SNOW WILL CONTINUE TO FALL ACROSS MOST OF SOUTHERN WISCONSIN THIS
MORNING. THE SNOW MAY BE MIXED WITH A LITTLE LIGHT RAIN OR DRIZZLE
IN THE FAR SOUTH, TOWARD THE ILLINOIS BORDER. OTHERWISE, SNOWFALL
OF GENERALLY 3 TO 5 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS IS
EXPECTED, WITH THE HEAVIEST SNOWFALL EXPECTED THIS MORNING. THE
SNOW IS EXPECTED TO CONTINUE THIS AFTERNOON INTO THE EARLY ACROSS
PARTS OF SOUTHERN WISCONSIN. SNOW COVERED ROADS AND REDUCED
VISIBILITY WILL CAUSE DIFFICULT DRIVING CONDITIONS THIS MORNING.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...UNTIL 9 PM CST THIS EVENING.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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