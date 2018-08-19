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Richard & Judith Dolderer are celebrating their 60th Wedding Anniversary!

Richard & Judith Dolderer are celebrating their 60th Wedding Anniversary!

Dick and Judy were married on August 23, 1958 at St. Bernard Catholic Church in Madison WI. They have 3 children, Terrance(Brenda)Dolderer, Catherine Knuteson and Josef(Vickie)Dolderer, 11 Grandchildren and 1 Great Grandchild. May God Bless them with many more years together!

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