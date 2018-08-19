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Ray & Shirley Maurer celebrate 50 years!
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Scott R.Maurer

Ray & Shirley Maurer celebrate 50 years!

Ray and Shirley (McChesney) Maurer were married on August 17, 1968 at the United Church of Christ in Middleton, WI. They have five children: Michele (Eric) Hurtley, Evansville, Sara (Bill) Schmid, Verona, Keri (Ted) Hall, Verona, Taylor (Lisa Procknow-Maurer) Maurer and Scott (Amy) Maurer, Madison. They have 17 grandchildren and 3 great-grandchildren. A celebration in their honor was held for family and friends. Photo: They still own the 1966 Ford Thunderbird they drove on their honeymoon.

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