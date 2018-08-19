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CAROL & RICHARD REESE CELEBRATE 60 YEARS!

Carol (Zeimet) and Richard H. Reese will celebrate 60 years of marriage, August 25th, at a reception given by their children, Richard C., Kris (Chuck), Carrie (Kurt) and their grandchildren Parker and Kira. They were married August 30, 1958 in Madison, WI.

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